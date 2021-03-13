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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Спортинг
Тондела - Спортинг: обзор матча 13 марта 2021
Тондела
13.03.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
81'
Т. Томаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Спортинг
85'
Замена
М. Нуньес
️️️️
П. Гонсалвеш
81'
ГОЛ! 0:1!
Т. Томаш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Замена
П. Аугусто
️️️️
Д. Мурильо
80'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Р. Олабе
80'
Замена
Х. Грау
️️️️
J. Jaquite
74'
73'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Порро
73'
Замена
Табата
️️️️
З. Феддаль
73'
Замена
М. Рейс
️️️️
Ж. Мариу
Замена
E. Martínez
️️️️
R. Alves
63'
Замена
С. Агра
️️️️
Н. Хасеф
63'
Желтая карточка
R. Alves
60'
60'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Н. Сантуш
Желтая карточка
Р. Олабе
52'
44'
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
Н. Хасеф
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
3-2-4-1
88
20
Феррейра
19
Алмейда
34
24
Хасеф
23
16
Олабе
8
Педру
5
7
Мурильо
9
Гонсалес
3-3-2-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
3
Феддаль
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
23
Мариу
11
Сантуш
8
Томаш
34
21
21
34
16
Олабе
10
10
16
Олабе
24
Хасеф
7
Агра
7
Агра
24
Хасеф
5
16
Грау
16
Грау
5
7
Мурильо
28
Аугусто
28
Аугусто
7
Мурильо
3
Феддаль
10
Табата
10
Табата
3
Феддаль
23
Порро
77
Кабрал
77
Кабрал
23
Порро
11
Сантуш
21
Браганца
21
Браганца
11
Сантуш
23
Мариу
2
Рейс
2
Рейс
23
Мариу
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
Остались в запасе
Тондела
Спортинг
18
Тельмо Арканджо
РФ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
18
Тельмо Арканджо
РФ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тондела - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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