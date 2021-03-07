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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Фаренсе
Риу Аве - Фаренсе: обзор матча 07 марта 2021
Риу Аве
07.03.2021, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 0
Завершен
Фаренсе
27'
Пеле (П)
70'
Р. Камашу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Фаренсе
Замена
T.
️️️️
Ж. Дала
86'
Замена
Н. Монте
️️️️
К. Манэ
85'
Желтая карточка
R.
82'
79'
Замена
D.
️️️️
А. Удрхири
Замена
П. Амарал
️️️️
Савио
76'
Замена
R.
️️️️
Р. Камашу
76'
ГОЛ! 2:0!
Р. Камашу
Пас отдал
К. Манэ
70'
Замена
Гуга
️️️️
Ч. Жеральдеш
66'
60'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
H. Seco
60'
Замена
К. Фалькао
️️️️
Б. Ауашерия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пеле
27'
25'
Желтая карточка
У. Маркеш
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
16
Савио
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
7
Hugo Seco
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Фаренсе
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
11
Брайан Мансилья
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
30
Djalma
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
4-4-2
1
16
Савио
21
Боревкович
33
Сантос
20
Коштинья
6
Аугусто
12
Жеральдеш
64
Камашу
25
Пеле
10
Дала
20
Карлос Манэ
1-1-2-5
1
Маркеш
15
Тавареш
6
Удрхири
47
Лукка
20
Ауашерия
92
19
7
40
41
20
Карлос Манэ
20
Монте
20
Монте
20
Карлос Манэ
12
Жеральдеш
6
Гуга
6
Гуга
12
Жеральдеш
16
Савио
24
Амарал
24
Амарал
16
Савио
10
Дала
8
8
10
Дала
64
Камашу
19
19
64
Камашу
6
Удрхири
30
30
6
Удрхири
7
11
Мансилья
11
Мансилья
7
20
Ауашерия
29
Фалькао
29
Фалькао
20
Ауашерия
Остались в запасе
Риу Аве
Фаренсе
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Риу Аве - Фаренсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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