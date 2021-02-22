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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Порту
Маритиму - Порту: обзор матча 22 февраля 2021
Маритиму
22.02.2021, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 2
Завершен
Порту
18'
Л. Андраде
14'
М. Урибе
90'
Отавио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Порту
Желтая карточка
Зайнадине
90'
+4
90'
+4
Замена
М. Груйич
️️️️
Х. Корона
90'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Отавио
Желтая карточка
А. Абедзаде
87'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
86'
Замена
F. Bambock
️️️️
П. Пеладжо
85'
84'
Желтая карточка
А. Маркесин
81'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Л. Диас
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
74'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
J. Correa
74'
Желтая карточка
П. Пеладжо
71'
Желтая карточка
Ж. Таго
69'
66'
Замена
Отавио
️️️️
С. Оливейра
Замена
R. Macedo
️️️️
Э. Коста
65'
32'
Желтая карточка
В. Манафа
Желтая карточка
М. Гермес
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Андраде
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Урибе
Пас отдал
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
0
J. Correa
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Маритиму
2
Андреас Каро
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
22
Caio
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
3-3-2-2
1
Абедзаде
2
Винк
15
Сантос
5
Зайнадине
22
Гермес
5
Ирмер
5
Андраде
6
Пеладжо
0
12
Коста
95
Таго
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
17
Корона
14
Диас
9
Тареми
0
11
11
0
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
6
Пеладжо
12
12
6
Пеладжо
12
Коста
7
7
12
Коста
17
Корона
8
Груйич
8
Груйич
17
Корона
27
Оливейра
25
Отавио
25
Отавио
27
Оливейра
14
Диас
11
Мартинес
11
Мартинес
14
Диас
Остались в запасе
Маритиму
Порту
22
Caio
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
14
Нану
ПЗ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
22
Caio
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
99
Sassá
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
14
Нану
ПЗ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Маритиму - Порту
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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