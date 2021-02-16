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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Маритиму
Тондела - Маритиму: обзор матча 16 февраля 2021
Тондела
16.02.2021, вторник, 20:45
Португалия. Примейра, 19 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
22'
Д. Мурильо
52'
М. Гонсалес
45'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Маритиму
Желтая карточка
P. Trigueira
90'
+2
Желтая карточка
П. Аугусто
87'
87'
Желтая карточка
Э. Коста
Замена
R. Alves
️️️️
С. Агра
83'
79'
Замена
Э. Коста
️️️️
Л. Африко
Замена
R. Barbosa
️️️️
Р. Олабе
78'
Желтая карточка
Р. Олабе
77'
74'
Желтая карточка
S.
71'
Желтая карточка
Л. Африко
63'
Замена
S.
️️️️
F. Bambock
63'
Замена
M.
️️️️
R. Macedo
Замена
П. Аугусто
️️️️
Х. Грау
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Р. Олабе
52'
46'
Замена
М. Гермес
️️️️
T. Soderstrom
46'
Замена
J. Correa
️️️️
Р. Гитан
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Таго
Пас отдал
К. Винк
Желтая карточка
Х. Грау
30'
27'
Желтая карточка
Р. Гитан
ГОЛ! 1:0!
Д. Мурильо
Пас отдал
С. Агра
22'
16'
Желтая карточка
T. Soderstrom
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Маритиму
2
Андреас Каро
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
22
Caio
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
0
J. Correa
ЦП
17
Milson
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
3-4-3
88
3
Медиуб
20
Феррейра
2
16
Олабе
7
Мурильо
8
Педру
16
Грау
21
7
Агра
9
Гонсалес
4-1-1-1-4
2
Винк
44
Африко
5
Зайнадине
2
Каро
5
Ирмер
12
99
Гитан
7
95
Таго
22
23
16
Олабе
10
10
16
Олабе
7
Агра
34
34
7
Агра
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
16
Грау
28
Аугусто
28
Аугусто
16
Грау
7
17
17
7
23
22
Гермес
22
Гермес
23
99
Гитан
0
0
99
Гитан
12
99
99
12
44
Африко
12
Коста
12
Коста
44
Африко
Остались в запасе
Тондела
Маритиму
18
Тельмо Арканджо
РФ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦЗ
9
Али Алипур
ЦФ
1
Амир Абедзаде
ВР
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
18
Тельмо Арканджо
РФ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
5
Лео Андраде
ЦЗ
9
Али Алипур
ЦФ
1
Амир Абедзаде
ВР
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Тондела - Маритиму
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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