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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Порту
Витория Гимараеш - Порту: обзор матча 30 декабря 2020
Витория Гимараеш
30.12.2020, среда, 00:01
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 3
Завершен
Порту
7'
Рочинья
63'
О. Эступиньян
42'
М. Тареми
65'
М. Тареми
80'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Порту
85'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Тареми
80'
ГОЛ! 2:3!
Л. Диас
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Рочинья
79'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Алмейда
75'
71'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
С. Оливейра
65'
ГОЛ! 2:2!
М. Тареми
Пас отдал
Л. Диас
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
R. Quaresma
63'
Замена
E. Suliman
️️️️
J. Fernandes
56'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Тареми
Пас отдал
М. Марега
32'
Замена
Л. Диас
️️️️
Р. Бару
31'
Замена
М. Сарр
️️️️
Пепе
Желтая карточка
Пепелу
26'
Желтая карточка
Д. Менса
15'
12'
Желтая карточка
Р. Бару
ГОЛ! 1:0!
Рочинья
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
3-5-2
14
Варела
44
2
Мумин
77
Сако
21
Андре Андре
18
Пепелу
8
Алмейда
17
14
Менса
19
Эступиньян
10
Рочинья
4-1-2-2-1
1
Маркесин
13
Манафа
2
Лейте
3
Пепе
12
Сануси
8
Урибе
28
Бару
27
Оливейра
91
Марега
17
Корона
9
Тареми
44
37
37
44
10
Рочинья
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
Рочинья
8
Алмейда
90
Луиш
90
Луиш
8
Алмейда
27
Оливейра
20
Виейра
20
Виейра
27
Оливейра
28
Бару
14
Диас
14
Диас
28
Бару
3
Пепе
5
Сарр
5
Сарр
3
Пепе
9
Тареми
8
Груйич
8
Груйич
9
Тареми
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Порту
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
91
Джонатан
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
91
Джонатан
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Витория Гимараеш - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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