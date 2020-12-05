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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Тондела
Порту - Тондела: обзор матча 05 декабря 2020
Порту
05.12.2020, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 9 тур
4 : 3
Завершен
Тондела
4'
З. Сануси
36'
М. Марега
48'
М. Марега
56'
М. Тареми
20'
М. Гонсалес
33'
R. Barbosa
74'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Тондела
Вторая желтая
М. Урибе
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
E. Martínez
85'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Ф. Феррейра
85'
Замена
С. Анне
️️️️
R. Barbosa
83'
Желтая карточка
Х. Грау
Замена
Х. Корона
️️️️
Отавио
83'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Марега
83'
79'
Желтая карточка
Ж. Мендеш
Желтая карточка
Эванилсон
79'
74'
ГОЛ! 4:3!
М. Гонсалес
Пас отдал
П. Аугусто
72'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Ж. Педру
72'
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
Замена
Ф. Виейра
️️️️
С. Оливейра
66'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
66'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Л. Диас
66'
62'
Желтая карточка
П. Аугусто
ГОЛ! 4:2!
М. Тареми
Пас отдал
М. Урибе
56'
ГОЛ! 3:2!
М. Марега
Пас отдал
Отавио
48'
Желтая карточка
М. Урибе
40'
ГОЛ! 2:2!
М. Марега
Пас отдал
Л. Диас
36'
33'
ГОЛ! 1:2!
R. Barbosa
Пас отдал
E. Martínez
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
R. Barbosa
ГОЛ! 1:0!
З. Сануси
Пас отдал
Отавио
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
99
Мбемба
5
Сарр
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
4-3-3
30
Ниасс
19
Алмейда
20
Феррейра
23
3
Медиуб
16
Грау
8
Педру
28
Аугусто
10
21
9
Гонсалес
25
Отавио
17
Корона
17
Корона
25
Отавио
27
Оливейра
20
Виейра
20
Виейра
27
Оливейра
91
Марега
8
Груйич
8
Груйич
91
Марега
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
14
Диас
10
Накадзима
10
Накадзима
14
Диас
20
Феррейра
24
Хасеф
24
Хасеф
20
Феррейра
8
Педру
10
Мендеш
10
Мендеш
8
Педру
10
11
Анне
11
Анне
10
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
Остались в запасе
Порту
Тондела
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
4
Jota
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
4
Jota
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Порту - Тондела
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
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