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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Портимоненси
Витория Гимараеш - Портимоненси: обзор матча 05 декабря 2020
Витория Гимараеш
05.12.2020, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
32'
А. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Портимоненси
Желтая карточка
Н. Жанвье
90'
+4
Желтая карточка
J. Maddox
90'
+4
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
88'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Б. Дуарте
86'
85'
Замена
В. Жуниор
️️️️
А. Боа Морте
Желтая карточка
R. Quaresma
82'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
72'
Замена
J. Maddox
️️️️
М. Эдвардс
72'
69'
Желтая карточка
Денер
Желтая карточка
Пепелу
66'
58'
Замена
R. Vaz Te
️️️️
П. Са
57'
Замена
В. Роша
️️️️
А. Оливейра
43'
Желтая карточка
П. Са
ГОЛ! 1:0!
А. Андре
32'
29'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
Желтая карточка
S.
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
16
Júlio César
ЦФ
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Сафави Расид
ПВ
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
4-4-2
14
Варела
44
2
Мумин
17
77
Сако
10
Эдвардс
18
Пепелу
8
Алмейда
21
Андре Андре
19
Дуарте
10
Рочинья
3-3-1-3
94
Самуэл
18
Муфи
36
Поссиньоло
2
21
Са
10
Боа Морте
13
Денер
10
Оливейра
9
2
16
19
Дуарте
29
Хольм
29
Хольм
19
Дуарте
10
Эдвардс
18
18
10
Эдвардс
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
10
Боа Морте
93
Жуниор
93
Жуниор
10
Боа Морте
10
Оливейра
4
Роша
4
Роша
10
Оливейра
21
Са
0
0
21
Са
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Портимоненси
37
Easah Suliman
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
20
Luquinha
ЦФ
11
Сафави Расид
ПВ
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
37
Easah Suliman
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
20
Luquinha
ЦФ
11
Сафави Расид
ПВ
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Витория Гимараеш - Портимоненси
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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