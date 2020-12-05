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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Спортинг
Фамаликан - Спортинг: обзор матча 05 декабря 2020
Фамаликан
05.12.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 9 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
43'
Г. Ассунсао
37'
П. Гонсалвеш
45+4'
П. Порро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
З. Феддаль
88'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Замена
П. Вильям
️️️️
Риччели
83'
82'
Замена
К. Борха
️️️️
Антунеш
82'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Мариу
80'
Вторая желтая
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
С. Бабич
74'
72'
Замена
Табата
️️️️
Н. Сантуш
Желтая карточка
Г. Ассунсао
69'
63'
Замена
Т. Томаш
️️️️
А. Шпорар
Замена
И. Хайме
️️️️
Х. Перейра
60'
Замена
M. Trotta
️️️️
Л. Кампана
60'
Замена
J. Neto
️️️️
R. Lameiras
60'
Желтая карточка
Риччели
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
Н. Сантуш
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
П. Порро
Желтая карточка
Х. Перейра
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Г. Ассунсао
Пас отдал
Б. Жордау
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Л. Нету
23'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
21'
Пенальти не реализован!
Н. Сантуш
Желтая карточка
Л. Кампана
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
29
Marcello Trotta
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
2-4-1-3
1
Жуниор
6
Бабич
5
Риччели
26
Перейра
12
Ассунсао
6
Жордау
10
23
Диаш
21
Валенсуэла
9
Кампана
3
3-3-2-2
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
5
Антунеш
23
Порро
6
Палинья
13
Нету
23
Мариу
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
99
Шпорар
26
Перейра
24
Хайме
24
Хайме
26
Перейра
9
Кампана
29
29
9
Кампана
5
Риччели
3
Вильям
3
Вильям
5
Риччели
10
80
80
10
5
Антунеш
26
Борха
26
Борха
5
Антунеш
11
Сантуш
10
Табата
10
Табата
11
Сантуш
99
Шпорар
8
Томаш
8
Томаш
99
Шпорар
23
Мариу
27
Нуньес
27
Нуньес
23
Мариу
Остались в запасе
Фамаликан
Спортинг
2
Дани Морер
ЦЗ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
Остались в запасе
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Фамаликан - Спортинг
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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