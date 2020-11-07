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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Маритиму
Фамаликан - Маритиму: обзор матча 07 ноября 2020
Фамаликан
07.11.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
28'
С. Бабич
32'
К. Валенсуэла
12'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Маритиму
Желтая карточка
Ж. Диаш
90'
+1
89'
Замена
J. Cleber
️️️️
Ж. Ирмер
Замена
H. Trevisan
️️️️
R. Lameiras
82'
Замена
A. Luković
️️️️
Х. Перейра
82'
79'
Замена
А. Алипур
️️️️
Р. Пиньо
Замена
M. Trotta
️️️️
Д. Соуза
69'
Замена
Б. Жордау
️️️️
И. Хайме
65'
46'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
J. Correa
46'
Замена
Р. Сантос
️️️️
F. Bambock
40'
Желтая карточка
J. Correa
ГОЛ! 2:1!
К. Валенсуэла
32'
31'
Желтая карточка
F. Bambock
ГОЛ! 1:1!
С. Бабич
Пас отдал
И. Хайме
28'
Желтая карточка
E. Herrera
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Таго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
29
Marcello Trotta
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
31
Diego Moreno
ЦП
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
2-3-2-3
1
Алвес
6
Бабич
5
Кейруш
26
Перейра
10
12
Ассунсао
23
Диаш
24
Хайме
89
Соуза
21
Валенсуэла
3
4-1-3-2
1
Абедзаде
44
Африко
5
Зайнадине
45
Шина
2
Винк
5
Ирмер
0
6
Пеладжо
12
9
Пиньо
95
Таго
10
34
34
10
26
Перейра
31
31
26
Перейра
89
Соуза
29
29
89
Соуза
24
Хайме
6
Жордау
6
Жордау
24
Хайме
0
11
11
0
5
Ирмер
15
15
5
Ирмер
9
Пиньо
9
Алипур
9
Алипур
9
Пиньо
12
15
Сантос
15
Сантос
12
Остались в запасе
Фамаликан
Маритиму
2
Дани Морер
ЦЗ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
6
Гуга
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
22
Марсело Гермес
ЛЗ
27
Charles
ВР
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
6
Гуга
ЦЗ
Остались в запасе
22
Марсело Гермес
ЛЗ
27
Charles
ВР
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Фамаликан - Маритиму
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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