Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Порту
Спортинг - Порту: обзор матча 17 октября 2020
Спортинг
17.10.2020, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 2
Завершен
Порту
9'
Н. Сантуш
87'
Л. Вьетто
25'
М. Урибе
45'
Х. Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Порту
90'
+1
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Урибе
87'
Желтая карточка
А. Маркесин
ГОЛ! 2:2!
Л. Вьетто
87'
Желтая карточка
С. Коатес
80'
Желтая карточка
Л. Вьетто
79'
Замена
А. Шпорар
️️️️
П. Порро
78'
76'
Замена
Р. Бару
️️️️
Отавио
76'
Замена
Нану
️️️️
В. Манафа
Замена
Т. Томаш
️️️️
Н. Сантуш
62'
Замена
Г. Плата
️️️️
Л. Нету
62'
Желтая карточка
З. Феддаль
61'
59'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Марега
59'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Л. Диас
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Ж. Кабрал
56'
54'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Л. Нету
45'
+7
45'
ГОЛ! 1:2!
Х. Корона
Пас отдал
Л. Диас
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Урибе
Пас отдал
З. Сануси
20'
Желтая карточка
З. Сануси
19'
Желтая карточка
Х. Корона
ГОЛ! 1:0!
Н. Сантуш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
77
Кабрал
11
Сантуш
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
14
Диас
17
Корона
11
Сантуш
8
Томаш
8
Томаш
11
Сантуш
13
Нету
19
Плата
19
Плата
13
Нету
23
Порро
99
Шпорар
99
Шпорар
23
Порро
77
Кабрал
10
Вьетто
10
Вьетто
77
Кабрал
13
Манафа
14
Нану
14
Нану
13
Манафа
14
Диас
7
Андерсон
7
Андерсон
14
Диас
25
Отавио
28
Бару
28
Бару
25
Отавио
8
Урибе
9
Тареми
9
Тареми
8
Урибе
91
Марега
11
Мартинес
11
Мартинес
91
Марега
Остались в запасе
Спортинг
Порту
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
Остались в запасе
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Спортинг - Порту
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Порту
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+