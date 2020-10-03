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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Брага
Тондела - Брага: обзор матча 03 октября 2020
Тондела
03.10.2020, суббота, 23:00
Португалия. Примейра, 3 тур
0 : 4
Завершен
Брага
22'
Б. Виана
26'
Галено
29'
Р. Орта
43'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Брага
Пенальти не реализован!
С. Агра
90'
+2
88'
Замена
А. Руис
️️️️
Р. Орта
77'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Каштру
71'
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
Замена
R. Barbosa
️️️️
T. Strkalj
66'
Желтая карточка
B.
60'
Замена
E. Martínez
️️️️
Ж. Педру
46'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Ф. Феррейра
46'
43'
ГОЛ! 0:4!
Галено
Пас отдал
Ю. Медейрос
29'
ГОЛ! 0:3!
Р. Орта
Пас отдал
Галено
26'
ГОЛ! 0:2!
Галено
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Виана
Пас отдал
Паулинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
26
Паулинью
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-4-2
30
Ниасс
23
2
34
20
Феррейра
16
Грау
7
Мурильо
8
Педру
28
Аугусто
19
7
Агра
4-1-3-2
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Карму
2
Виана
6
Секейра
15
Франсержио
13
Галено
8
Каштру
21
Орта
45
Медейрос
26
Паулинью
19
10
10
19
8
Педру
21
21
8
Педру
20
Феррейра
24
Хасеф
24
Хасеф
20
Феррейра
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
8
Каштру
7
Новейш
7
Новейш
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
9
Руис
21
Орта
Остались в запасе
Тондела
Брага
11
Сулейман Анне
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦП
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3
Витор Тормена
ЦЗ
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
11
Сулейман Анне
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦП
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3
Витор Тормена
ЦЗ
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Тондела - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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