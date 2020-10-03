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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Маритиму
Порту - Маритиму: обзор матча 03 октября 2020
Порту
03.10.2020, суббота, 20:30
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 3
Завершен
Маритиму
42'
Пепе
90+9'
Отавио
24'
Р. Пиньо
52'
Р. Пиньо
90+4'
Нану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Маритиму
ГОЛ! 2:3!
Отавио
90'
+9
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Нану
87'
Желтая карточка
Э. Коста
Пенальти не реализован!
А. Теллес
86'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
В. Манафа
86'
Желтая карточка
Пепе
82'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
С. Оливейра
81'
Замена
З. Луиш
️️️️
Ч. Мбемба
81'
73'
Желтая карточка
K.
68'
Замена
K.
️️️️
Р. Пиньо
62'
Замена
Э. Коста
️️️️
J. Correa
Замена
М. Тареми
️️️️
Л. Диас
54'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
52'
52'
ГОЛ! 1:2!
Р. Пиньо
45'
+2
Желтая карточка
Р. Пиньо
ГОЛ! 1:1!
Пепе
Пас отдал
А. Теллес
42'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пиньо
Пас отдал
К. Винк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
10
Getterson
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
15
Jean Cleber
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Кошта
13
Теллес
99
Мбемба
3
Пепе
13
Манафа
2
Перейра
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
17
Корона
3-3-1-2
1
Абедзаде
2
Винк
15
Сантос
5
Зайнадине
14
Нану
5
Ирмер
22
Гермес
0
9
Пиньо
10
13
Манафа
17
Мариу
17
Мариу
13
Манафа
27
Оливейра
20
Виейра
20
Виейра
27
Оливейра
14
Диас
9
Тареми
9
Тареми
14
Диас
99
Мбемба
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
99
Мбемба
0
12
Коста
12
Коста
0
9
Пиньо
20
20
9
Пиньо
Остались в запасе
Порту
Маритиму
8
Матеус Урибе
ОП
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
15
Jean Cleber
ЦФ
27
Charles
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
7
Милсон
ЛВ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
8
Матеус Урибе
ОП
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Остались в запасе
15
Jean Cleber
ЦФ
27
Charles
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
7
Милсон
ЛВ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Порту - Маритиму
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
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