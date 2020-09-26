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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Тондела
Маритиму - Тондела: обзор матча 26 сентября 2020
Маритиму
26.09.2020, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 1
Завершен
Тондела
34'
Р. Пиньо
45'
Р. Пиньо
43'
П. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Тондела
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Ж. Ирмер
90'
+7
Замена
J. Correa
️️️️
G.
90'
+7
Замена
Ж. Таго
️️️️
Р. Пиньо
90'
+7
Желтая карточка
К. Винк
85'
78'
Замена
R. Fonseca
️️️️
T. Strkalj
Замена
D. Kerkez
️️️️
Э. Коста
76'
Желтая карточка
Э. Коста
67'
67'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
B.
Желтая карточка
М. Гермес
65'
60'
Желтая карточка
Ж. Педру
46'
Желтая карточка
B.
46'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Ф. Феррейра
46'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
П. Аугусто
ГОЛ! 2:1!
Р. Пиньо
45'
Замена
М. Гермес
️️️️
J. Cleber
44'
43'
ГОЛ! 1:1!
П. Аугусто
Красная карточка
Ф. Шина
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пиньо
Пас отдал
Ф. Шина
34'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
15
Jean Cleber
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
0
J. Correa
ЦП
31
Diego Moreno
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
95
Жоэль Таго
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
4
Jota
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
3-3-4
1
Абедзаде
5
Зайнадине
15
Сантос
45
Шина
2
Винк
5
Ирмер
14
Нану
15
9
Пиньо
10
12
Коста
4-3-3
30
Ниасс
34
23
2
20
Феррейра
16
Грау
8
Педру
28
Аугусто
19
7
Агра
10
15
22
Гермес
22
Гермес
15
12
Коста
5
5
12
Коста
10
0
0
10
5
Ирмер
6
Пеладжо
6
Пеладжо
5
Ирмер
9
Пиньо
95
Таго
95
Таго
9
Пиньо
20
Феррейра
10
Мендеш
10
Мендеш
20
Феррейра
28
Аугусто
24
Хасеф
24
Хасеф
28
Аугусто
2
7
Мурильо
7
Мурильо
2
19
99
99
19
Остались в запасе
Маритиму
Тондела
99
Рафик Гитан
АП
27
Charles
ВР
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Рамос
4
Jota
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
27
Charles
ВР
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Остались в запасе
4
Jota
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Маритиму - Тондела
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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