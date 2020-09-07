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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Цинциннати
Коламбус - Цинциннати: обзор матча 07 сентября 2020
Коламбус
07.09.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Цинциннати
52'
П. Сантуш
64'
Г. Зардес
71'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Цинциннати
90'
Желтая карточка
К. Уостон
Желтая карточка
Г. Зардес
82'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
F. Alashe
80'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Артур
75'
75'
Замена
Б. Васкес
️️️️
С. Де Йонг
75'
Замена
Т. Петтерссон
️️️️
M. van der Werff
ГОЛ! 3:0!
Г. Зардес
71'
70'
Желтая карточка
M. van der Werff
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
Пас отдал
П. Сантуш
64'
Замена
Г. Зардес
️️️️
F. Adi
62'
59'
Замена
Э. Гутман
️️️️
G. Garza
58'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
ГОЛ! 1:0!
П. Сантуш
Пас отдал
Л. Диас
52'
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Mokhtar
46'
39'
Желтая карточка
Ф. Амайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
0
M. van der Werff
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-5-1
89
Ром
25
Аффул
3
6
Менса
16
Валенсуэла
6
6
Артур
0
27
7
Сантуш
0
2-3-5
22
Тытонь
4
Уостон
17
17
Регаттен
25
Амайя
6
Де Йонг
0
36
7
9
Локадия
0
0
14
Диас
14
Диас
0
27
6
Берхальтер
6
Берхальтер
27
6
Артур
11
Этьенн
11
Этьенн
6
Артур
0
9
Зардес
9
Зардес
0
0
24
Петтерссон
24
Петтерссон
0
7
4
4
7
0
15
Гутман
15
Гутман
0
6
Де Йонг
9
Васкес
9
Васкес
6
Де Йонг
Остались в запасе
Коламбус
Цинциннати
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
27
Калеб Станко
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
Остались в запасе
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
27
Калеб Станко
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Йоанн Даме
Статистика матча Коламбус - Цинциннати
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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