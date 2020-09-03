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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Чикаго Файр
Цинциннати - Чикаго Файр: обзор матча 03 сентября 2020
Цинциннати
03.09.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Чикаго Файр
90'
+7
Желтая карточка
J. Bornstein
Желтая карточка
M. Deplagne
90'
+6
90'
+2
Замена
W. Omsberg
️️️️
М. Пинеда
Замена
К. Станко
️️️️
H. Medunjanin
86'
Замена
Э. Гутман
️️️️
G. Garza
76'
Замена
Y. Kubo
️️️️
С. Де Йонг
63'
Замена
А. Крус
️️️️
А. Регаттен
63'
62'
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Анхель Наварро
62'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Ф. Герберс
62'
Замена
E. Collier
️️️️
П. Франковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
0
M. van der Werff
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
24
Connor Sparrow
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
2-3-5
22
Тытонь
4
Уостон
17
17
Регаттен
25
Амайя
6
Де Йонг
0
36
9
Локадия
4
0
2-1-4-1-2
1
5
Кальво
29
Наварро
2
Секулич
30
Хименес
10
Медран
21
Герберс
22
Пинеда
19
Франковски
9
Берич
31
Алиседа
17
Регаттен
8
Крус
8
Крус
17
Регаттен
0
15
Гутман
15
Гутман
0
4
27
Станко
27
Станко
4
6
Де Йонг
7
7
6
Де Йонг
29
Наварро
3
3
29
Наварро
22
Пинеда
16
16
22
Пинеда
21
Герберс
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Герберс
19
Франковски
28
28
19
Франковски
Остались в запасе
Цинциннати
Чикаго Файр
1
Robert Edwards
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
24
Connor Sparrow
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Robert Edwards
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Остались в запасе
24
Connor Sparrow
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Цинциннати - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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