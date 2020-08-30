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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Коламбус
Цинциннати - Коламбус: обзор матча 30 августа 2020
Цинциннати
30.08.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Коламбус
Желтая карточка
Y. Kubo
88'
Замена
К. Станко
️️️️
Y. Kubo
88'
81'
Замена
F. Adi
️️️️
Г. Зардес
74'
Желтая карточка
J. Williams
Замена
H. Medunjanin
️️️️
С. Де Йонг
72'
68'
Замена
E. Boateng
️️️️
П. Сантуш
55'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Y. Mokhtar
43'
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
J. Gyau
11'
Желтая карточка
M. van der Werff
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
0
M. van der Werff
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
1
Robert Edwards
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
3-3-4
22
Тытонь
4
Уостон
17
15
Гутман
17
Регаттен
6
Де Йонг
25
Амайя
0
36
7
9
Локадия
4-5-1
89
Ром
6
Менса
3
16
Валенсуэла
25
Аффул
0
6
7
Сантуш
10
Зелараян
6
Артур
9
Зардес
6
Де Йонг
4
4
6
Де Йонг
7
27
Станко
27
Станко
7
0
11
Этьенн
11
Этьенн
0
9
Зардес
0
0
9
Зардес
7
Сантуш
24
24
7
Сантуш
Остались в запасе
Цинциннати
Коламбус
1
Robert Edwards
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
0
G. Garza
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦП
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Robert Edwards
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
0
G. Garza
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦП
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Остались в запасе
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Цинциннати - Коламбус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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