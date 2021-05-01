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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Барнсли
Престон - Барнсли: обзор матча 01 мая 2021
Престон
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
38'
Д. Стори
49'
Ч. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Барнсли
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Ч. Эванс
90'
+1
84'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
Замена
Б. Поттс
️️️️
Б. Уайтмэн
82'
73'
Желтая карточка
Д. Дайк
Замена
Э. Риис
️️️️
Т. Баркуйзен
70'
64'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Вудроу
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
58'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Эванс
Пас отдал
Д. Стори
49'
46'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
46'
Замена
Я. Мун
️️️️
Р. Палмер
46'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Чаплин
45'
+1
Желтая карточка
М. Хелик
ГОЛ! 1:0!
Д. Стори
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
3-2-4-1
1
Иверсен
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
4
Ледсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
17
Эванс
4-3-3
40
Коллинс
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
12
Вудроу
8
Чаплин
9
Дайк
17
Эванс
8
Бейлисс
8
Бейлисс
17
Эванс
8
Уайтмэн
44
Поттс
44
Поттс
8
Уайтмэн
29
Баркуйзен
17
Риис
17
Риис
29
Баркуйзен
8
Чаплин
9
Моррис
9
Моррис
8
Чаплин
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
17
Палмер
4
Мун
4
Мун
17
Палмер
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
12
Вудроу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
12
Вудроу
Остались в запасе
Престон
Барнсли
1
Matthew Hudson
ЦФ
17
Энтони Гордон
ЛВ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
29
Кларк Одуор
ЛЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
17
Энтони Гордон
ЛВ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Престон - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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