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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бристоль Сити
Миллуолл - Бристоль Сити: обзор матча 01 мая 2021
Миллуолл
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
4 : 1
Завершен
Бристоль Сити
5'
Д. Уоллес
31'
С. Мэлони
53'
Б. Митчелл
58'
Т. Брэдшоу
16'
Т. Конвей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Бристоль Сити
Замена
B. Thompson
️️️️
Р. Вудс
84'
Замена
H. Muller
️️️️
Д. МакНамара
84'
78'
Замена
А. Надь
️️️️
Н. Уэллс
75'
Желтая карточка
N. Baker
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Т. Брэдшоу
74'
Желтая карточка
Д. МакНамара
68'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Б. Митчелл
68'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Уоллес
68'
64'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
64'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Хант
ГОЛ! 4:1!
Т. Брэдшоу
58'
ГОЛ! 3:1!
Б. Митчелл
53'
46'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
T. Rowe
46'
Замена
А. Скотт
️️️️
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
Б. Митчелл
45'
ГОЛ! 2:1!
С. Мэлони
31'
16'
ГОЛ! 1:1!
Т. Конвей
Пас отдал
Х. Лэнсбери
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
Пас отдал
С. Мэлони
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Louis Britton
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
5
Купер
12
Эванс
2
Мэлони
3
Уоллес
20
МакНамара
17
Уоллес
16
Митчелл
18
Вудс
10
Беннетт
9
Брэдшоу
3-2-3-2
1
О'Лири
26
Калас
10
6
5
Мариаппа
32
Хант
23
Лэнсбери
4
Массенго
45
Палмер
21
Уэллс
9
Конвей
20
МакНамара
15
15
20
МакНамара
17
Уоллес
11
Мэхони
11
Мэхони
17
Уоллес
16
Митчелл
6
Уилльямс
6
Уилльямс
16
Митчелл
9
Брэдшоу
10
Бедварссон
10
Бедварссон
9
Брэдшоу
18
Вудс
8
8
18
Вудс
23
Лэнсбери
8
Скотт
8
Скотт
23
Лэнсбери
32
Хант
2
Сессеньон
2
Сессеньон
32
Хант
10
12
Дасилва
12
Дасилва
10
21
Уэллс
6
Надь
6
Надь
21
Уэллс
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
Остались в запасе
Миллуолл
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Louis Britton
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
25
Дэниэл Бентли
ВР
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
9
Louis Britton
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
25
Дэниэл Бентли
ВР
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Миллуолл - Бристоль Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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