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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Бирмингем Сити - Бристоль Сити: обзор матча 13 марта 2021
Бирмингем Сити
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 3
Завершен
Бристоль Сити
35'
К. Палмер
62'
А. Семеньо
76'
К. О'Доуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Желтая карточка
М. Робертс
90'
+1
88'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Ф. Дьедиу
81'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Х. Лэнсбери
76'
ГОЛ! 0:3!
К. О'Доуда
Пас отдал
К. Палмер
76'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Н. Уэллс
Замена
С. Косгров
️️️️
М. Колен
68'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
А. Халилович
68'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
68'
66'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Семеньо
Замена
Д. Леко
️️️️
И. Санчес
54'
49'
Желтая карточка
Н. Уэллс
Желтая карточка
И. Суньич
48'
Желтая карточка
И. Санчес
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
8
Лайам Уолш
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-1-2-3
13
Этеридж
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
10
Санчес
45
Харпер
25
Хоган
10
Халилович
91
Бела
4-3-3
25
Бентли
5
Мариаппа
32
Хант
2
Сессеньон
26
Калас
23
Лэнсбери
4
Массенго
45
Палмер
18
Дьедиу
21
Уэллс
42
Семеньо
10
Халилович
20
Гарднер
20
Гарднер
10
Халилович
10
Санчес
17
Леко
17
Леко
10
Санчес
2
Колен
9
Косгров
9
Косгров
2
Колен
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
23
Лэнсбери
8
Уолш
8
Уолш
23
Лэнсбери
18
Дьедиу
23
Уоткинс
23
Уоткинс
18
Дьедиу
21
Уэллс
47
О'Доуда
47
О'Доуда
21
Уэллс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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