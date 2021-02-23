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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Рединг
Уиком Уондерерс - Рединг: обзор матча 23 февраля 2021
Уиком Уондерерс
23.02.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
49'
Ф. Оньединма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Рединг
Замена
А. Мускве
️️️️
У. Икпеазу
90'
+1
Пенальти не реализован!
У. Икпеазу
85'
84'
Желтая карточка
Т. Макинтайр
84'
Замена
S. Aluko
️️️️
Т. Холмс
84'
Замена
S. Baldock
️️️️
О. Эджария
83'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
Замена
Д. Гейп
️️️️
Г. МакКлири
82'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ф. Оньединма
82'
79'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Олисе
Замена
К. Томпсон
️️️️
А. Мехмети
74'
70'
Пенальти не реализован!
Л. Жоао
Красная карточка
Р. Тафазолли
69'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Оньединма
Пас отдал
Э. Стюарт
49'
Желтая карточка
Г. МакКлири
45'
+1
Желтая карточка
Д. Найт
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
0
Curtis Anderson
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-5-1-1
13
Стокдейл
26
Стюарт
20
Найт
17
Тафазолли
2
Гриммер
7
Уилер
21
Обита
12
МакКлири
44
Оньединма
9
Мехмети
9
Икпеазу
4-5-1
1
Кабрал
26
Мур
5
Моррисон
26
Макинтайр
12
Холмс
29
Лорент
17
Олисе
30
Семеду
14
Эджария
4
Риномхота
19
Жоао
9
Икпеазу
15
Мускве
15
Мускве
9
Икпеазу
12
МакКлири
15
Гейп
15
Гейп
12
МакКлири
9
Мехмети
6
Томпсон
6
Томпсон
9
Мехмети
44
Оньединма
26
МакКарти
26
МакКарти
44
Оньединма
12
Холмс
23
23
12
Холмс
14
Эджария
9
9
14
Эджария
17
Олисе
47
Пушкаш
47
Пушкаш
17
Олисе
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Рединг
0
Curtis Anderson
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
3
Омар Ричардс
ЛЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
0
Curtis Anderson
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
3
Омар Ричардс
ЛЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Уиком Уондерерс - Рединг
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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