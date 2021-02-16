Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Рединг
Бристоль Сити - Рединг: обзор матча 16 февраля 2021
Бристоль Сити
16.02.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 2
Завершен
Рединг
42'
Л. Жоао
45'
М. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Рединг
Желтая карточка
Т. Бакинсон
90'
+3
90'
+2
Замена
D. Tetek
️️️️
М. Олисе
86'
Замена
L. Gibson
️️️️
Л. Жоао
86'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
О. Эджария
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Надь
80'
Желтая карточка
T. Moore
76'
75'
Желтая карточка
М. Олисе
75'
Замена
Т. Холмс
️️️️
T. Esteves
69'
Желтая карточка
О. Эджария
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
67'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Х. Лэнсбери
67'
Замена
К. Палмер
️️️️
З. Винер
65'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Патерсон
65'
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Моррисон
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
Пас отдал
М. Олисе
37'
Желтая карточка
О. Ричардс
Желтая карточка
Д. Хант
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
3-2-3-2
25
Бентли
26
Калас
5
Мариаппа
4
32
Хант
26
Винер
23
Лэнсбери
6
Надь
35
Патерсон
18
Дьедиу
21
Уэллс
4-5-1
1
Кабрал
17
Идом
26
Макинтайр
5
Моррисон
3
Ричардс
17
Олисе
30
Семеду
14
Эджария
4
Риномхота
19
19
Жоао
23
Лэнсбери
19
Бакинсон
19
Бакинсон
23
Лэнсбери
6
Надь
4
Массенго
4
Массенго
6
Надь
26
Винер
45
Палмер
45
Палмер
26
Винер
35
Патерсон
42
Семеньо
42
Семеньо
35
Патерсон
19
Жоао
19
19
19
Жоао
19
12
Холмс
12
Холмс
19
17
Олисе
34
34
17
Олисе
14
Эджария
47
Пушкаш
47
Пушкаш
14
Эджария
Остались в запасе
Бристоль Сити
Рединг
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
23
Sone Aluko
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Sone Aluko
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Бристоль Сити - Рединг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Рединг
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+