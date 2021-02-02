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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Норвич Сити
Миллуолл - Норвич Сити: обзор матча 02 февраля 2021
Миллуолл
02.02.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Норвич Сити
89'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Кантвелл
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
87'
83'
Желтая карточка
К. МакЛин
Замена
M. Smith
️️️️
К. Зохоре
82'
80'
Замена
К. МакЛин
️️️️
П. Плахета
80'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Л. Рупп
Замена
М. Беннетт
️️️️
Р. Вудс
77'
Замена
М. Ромео
️️️️
Д. МакНамара
77'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
B. Thompson
77'
75'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Вранчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Норвич Сити
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Мэлони
20
МакНамара
17
Уоллес
8
Кифтенбельд
18
Вудс
8
18
Леонард
7
Зохоре
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
34
Скипп
8
Вранчич
10
Рупп
10
Кантвелл
77
Плахета
20
Пукки
7
Зохоре
17
17
7
Зохоре
20
МакНамара
2
Ромео
2
Ромео
20
МакНамара
8
3
Фергюсон
3
Фергюсон
8
18
Вудс
10
Беннетт
10
Беннетт
18
Вудс
10
Рупп
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Рупп
77
Плахета
23
МакЛин
23
МакЛин
77
Плахета
8
Вранчич
26
Доуэлл
26
Доуэлл
8
Вранчич
10
Кантвелл
33
Айда
33
Айда
10
Кантвелл
Остались в запасе
Миллуолл
Норвич Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Миллуолл - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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