Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Лутон Таун
Брентфорд - Лутон Таун: обзор матча 20 января 2021
Брентфорд
20.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Лутон Таун
14'
С. Годдос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Лутон Таун
Красная карточка
А. Тони
90'
+5
Желтая карточка
А. Тони
90'
+5
90'
+5
Красная карточка
Т. Локьер
89'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
Я. Замбурек
️️️️
С. Годдос
83'
Желтая карточка
А. Тони
81'
76'
Замена
К. Нейсмит
️️️️
Д. Поттс
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
74'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
74'
65'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Коллинс
64'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
Л. Берри
64'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Монкур
39'
Желтая карточка
С. Брэдли
Желтая карточка
Б. Мбемо
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Годдос
Пас отдал
А. Тони
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
8
Йенсен
7
Каньос
7
Годдос
19
Мбемо
17
Тони
4-1-3-2
21
Слуга
15
Поттс
14
Бри
15
Локьер
15
Брэдли
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
20
Монкур
17
Мпанцу
17
Коллинс
23
Корник
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
7
Годдос
8
Замбурек
8
Замбурек
7
Годдос
20
Монкур
18
Кларк
18
Кларк
20
Монкур
15
Поттс
3
Нейсмит
3
Нейсмит
15
Поттс
8
Берри
8
Танниклифф
8
Танниклифф
8
Берри
17
Коллинс
25
Луалуа
25
Луалуа
17
Коллинс
8
Дьюсбери-Холл
14
Хилтон
14
Хилтон
8
Дьюсбери-Холл
Остались в запасе
Брентфорд
Лутон Таун
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Брентфорд - Лутон Таун
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Лутон Таун
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+