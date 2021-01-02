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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Барнсли
Норвич Сити - Барнсли: обзор матча 02 января 2021
Норвич Сити
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
62'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Барнсли
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Кантвелл
90'
+2
Замена
П. Плахета
️️️️
Т. Пукки
90'
+2
Замена
А. Теттей
️️️️
Э. Буэндия
87'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Вранчич
77'
75'
Замена
P. Schmidt
️️️️
Л. Томас
63'
Замена
Р. Палмер
️️️️
М. Джеймс
63'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
62'
61'
Желтая карточка
М. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Барнсли
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
31
Henry Kendrick
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Крул
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
8
Вранчич
18
Серенсен
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
4-4-1-1
1
Уолтон
2
Бриттан
5
Андерсен
21
Соллбауэр
6
Хелик
16
Томас
20
Кейн
37
Джеймс
4
Стайлс
28
Фризер
12
Вудроу
20
Пукки
77
Плахета
77
Плахета
20
Пукки
10
Буэндия
6
Теттей
6
Теттей
10
Буэндия
8
Вранчич
26
Доуэлл
26
Доуэлл
8
Вранчич
10
Кантвелл
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Кантвелл
37
Джеймс
17
Палмер
17
Палмер
37
Джеймс
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
16
Томас
19
19
16
Томас
Остались в запасе
Норвич Сити
Барнсли
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
31
Henry Kendrick
ЦФ
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
12
Daniel Barden
ЦФ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
31
Henry Kendrick
ЦФ
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Норвич Сити - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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