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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Миллуолл
Борнмут - Миллуолл: обзор матча 12 января 2021
Борнмут
12.01.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
45+1'
Д. Соланке
79'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Миллуолл
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Рико
87'
84'
Замена
B. Thompson
️️️️
Д. Уоллес
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Ж. Лерма
83'
Желтая карточка
Ж. Лерма
82'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Брукс
82'
79'
ГОЛ! 1:1!
M. Smith
Пас отдал
Д. Купер
78'
Замена
M. Smith
️️️️
К. Зохоре
78'
Замена
М. Беннетт
️️️️
A. Pearce
78'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Т. Пэррот
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Станислас
71'
69'
Желтая карточка
Р. Леонард
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Станислас
45'
+1
29'
Желтая карточка
Д. Купер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
27
Кук
6
Келли
15
Смит
15
Рико
6
Симпсон
8
Лерма
4
Кук
19
Станислас
7
Брукс
19
Соланке
3-2-2-3
33
Биалковски
15
5
Купер
4
Хатчинсон
20
МакНамара
2
Мэлони
17
Уоллес
18
Вудс
18
Леонард
7
Зохоре
19
Пэррот
8
Лерма
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Лерма
15
Рико
3
Стейси
3
Стейси
15
Рико
19
Станислас
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Станислас
7
Брукс
7
Кинг
7
Кинг
7
Брукс
7
Зохоре
17
17
7
Зохоре
19
Пэррот
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Пэррот
15
10
Беннетт
10
Беннетт
15
17
Уоллес
8
8
17
Уоллес
Остались в запасе
Борнмут
Миллуолл
23
Уилл Деннис
ВР
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Борнмут - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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