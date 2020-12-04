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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Борнмут
Барнсли - Борнмут: обзор матча 04 декабря 2020
Барнсли
04.12.2020, пятница, 20:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 4
Завершен
Борнмут
12'
Ф. Биллинг
45+2'
Д. Соланке
52'
Д. Рико
69'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Борнмут
Желтая карточка
М. Соллбауэр
85'
81'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Л. Кук
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
77'
72'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Брукс
69'
ГОЛ! 0:4!
С. Сарридж
Замена
А. Хальме
️️️️
М. Хелик
64'
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
58'
Замена
К. Одуор
️️️️
К. Стайлс
58'
Замена
Л. Томас
️️️️
В. Адебойежо
58'
52'
ГОЛ! 0:3!
Д. Рико
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Соланке
Желтая карточка
К. Вудроу
32'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
А. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Джордж Миллер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
4-3-3
1
Уолтон
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
2
Бриттан
4
Стайлс
20
Кейн
20
Моуатт
8
Чаплин
12
Вудроу
20
Адебойежо
3-2-2-1-2
31
Бегович
15
Смит
27
Кук
6
Келли
2
Мефам
15
Рико
8
Биллинг
4
Кук
7
Брукс
19
Соланке
9
Сарридж
4
Стайлс
29
Одуор
29
Одуор
4
Стайлс
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
6
Хелик
6
Хальме
6
Хальме
6
Хелик
20
Адебойежо
16
Томас
16
Томас
20
Адебойежо
4
Кук
17
Рикельме
17
Рикельме
4
Кук
7
Брукс
32
Гослинг
32
Гослинг
7
Брукс
Остались в запасе
Барнсли
Борнмут
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
33
Джордан Земура
ЛЗ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
37
Мэттью Джеймс
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
33
Джордан Земура
ЛЗ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Барнсли - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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