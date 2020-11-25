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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Рединг
Миллуолл - Рединг: обзор матча 25 ноября 2020
Миллуолл
25.11.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
45+1'
Д. Уоллес
53'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Рединг
90'
Замена
S. Baldock
️️️️
Я. Мейте
Желтая карточка
Р. Леонард
85'
75'
Желтая карточка
Т. Холмс
Замена
M. Smith
️️️️
С. Мэлони
75'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
B. Thompson
75'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
70'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Т. Пэррот
64'
60'
Желтая карточка
О. Эджария
55'
Желтая карточка
М. Моррисон
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
Пас отдал
М. Олисе
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
52'
46'
Замена
М. Олисе
️️️️
А. Семеду
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
45'
+1
30'
Желтая карточка
А. Семеду
Желтая карточка
Д. Купер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
2
Мэлони
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
18
Вудс
17
Уоллес
18
Леонард
8
19
Пэррот
4-4-2
1
Кабрал
12
Холмс
26
Мур
5
Моррисон
3
Ричардс
14
Эджария
4
Риномхота
30
Семеду
29
Лорент
11
Мейте
19
Жоао
2
Мэлони
17
17
2
Мэлони
8
3
Фергюсон
3
Фергюсон
8
19
Пэррот
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Пэррот
30
Семеду
17
Олисе
17
Олисе
30
Семеду
11
Мейте
9
9
11
Мейте
Остались в запасе
Миллуолл
Рединг
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Миллуолл - Рединг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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