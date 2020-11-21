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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Рединг
Борнмут - Рединг: обзор матча 21 ноября 2020
Борнмут
21.11.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
4 : 2
Завершен
Рединг
56'
Д. Соланке
59'
А. Данжума
77'
Л. Кук
89'
Д. Соланке
4'
Л. Жоао (П)
43'
S. Aluko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Рединг
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Ж. Лерма
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Д. Соланке
89'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Брукс
84'
80'
Замена
S. Baldock
️️️️
А. Семеду
Желтая карточка
Ж. Лерма
79'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Станислас
78'
ГОЛ! 3:2!
Л. Кук
Пас отдал
Д. Брукс
77'
75'
Замена
Я. Мейте
️️️️
О. Эджария
Желтая карточка
А. Данжума
74'
64'
Замена
М. Олисе
️️️️
S. Aluko
ГОЛ! 2:2!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Брукс
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Соланке
Пас отдал
Л. Келли
56'
54'
Желтая карточка
Э. Риномхота
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Рико
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
S. Aluko
Пас отдал
О. Эджария
Желтая карточка
А. Бегович
4'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Жоао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
15
Рико
6
Келли
27
Кук
3
Стейси
8
Лерма
4
Кук
7
Данжума
19
Станислас
7
Брукс
19
Соланке
3-5-2
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
3
Ричардс
29
Лорент
14
Эджария
4
Риномхота
19
30
Семеду
19
Жоао
23
19
Станислас
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Станислас
8
Лерма
10
10
8
Лерма
7
Брукс
6
Симпсон
6
Симпсон
7
Брукс
15
Рико
2
Мефам
2
Мефам
15
Рико
23
17
Олисе
17
Олисе
23
30
Семеду
9
9
30
Семеду
14
Эджария
11
Мейте
11
Мейте
14
Эджария
Остались в запасе
Борнмут
Рединг
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
27
Теннай Уотсон
ПЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Борнмут - Рединг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
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1 : 3
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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