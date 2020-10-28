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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Бристоль Сити
Борнмут - Бристоль Сити: обзор матча 28 октября 2020
Борнмут
28.10.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
81'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Бристоль Сити
83'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Хант
83'
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Дьедиу
ГОЛ! 1:0!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Соланке
81'
78'
Замена
C. Brunt
️️️️
А. Семеньо
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Станислас
75'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Джейми Патерсон
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Бегович
6
Келли
15
Смит
2
Мефам
27
Кук
3
Стейси
4
Кук
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
19
Соланке
3-3-2-2
25
Бентли
26
Калас
4
26
Винер
10
19
Бакинсон
32
Хант
35
Патерсон
47
О'Доуда
42
Семеньо
18
Дьедиу
19
Станислас
7
Данжума
7
Данжума
19
Станислас
42
Семеньо
11
11
42
Семеньо
32
Хант
21
Уэллс
21
Уэллс
32
Хант
18
Дьедиу
18
Мартин
18
Мартин
18
Дьедиу
Остались в запасе
Борнмут
Бристоль Сити
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Борнмут - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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