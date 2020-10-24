Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Барнсли
Миллуолл - Барнсли: обзор матча 24 октября 2020
Миллуолл
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
45+2'
Д. Купер
44'
А. Моуатт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Барнсли
Замена
B. Thompson
️️️️
М. Беннетт
83'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Ш. Уилльямс
76'
67'
Замена
Л. Томас
️️️️
М. Джеймс
Замена
К. Зохоре
️️️️
К. Мэхони
67'
58'
Замена
Х. Кейн
️️️️
E. Simoes
ГОЛ! 1:1!
Д. Купер
Пас отдал
К. Мэхони
45'
+2
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Моуатт
17'
Желтая карточка
М. Хелик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
28
Elliot Simoes
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
5
Купер
2
Ромео
2
Мэлони
15
4
Хатчинсон
17
Уоллес
6
Уилльямс
11
Мэхони
18
Леонард
10
Беннетт
3-2-2-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
2
Бриттан
29
Одуор
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
8
Чаплин
28
6
Уилльямс
18
Вудс
18
Вудс
6
Уилльямс
10
Беннетт
8
8
10
Беннетт
11
Мэхони
7
Зохоре
7
Зохоре
11
Мэхони
37
Джеймс
16
Томас
16
Томас
37
Джеймс
28
20
Кейн
20
Кейн
28
Остались в запасе
Миллуолл
Барнсли
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Миллуолл - Барнсли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+