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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бристоль Сити
Барнсли - Бристоль Сити: обзор матча 17 октября 2020
Барнсли
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
2'
М. Хелик
90+11'
К. Вудроу (П)
47'
Д. Хант
51'
Т. Бакинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Бристоль Сити
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Вудроу
90'
+11
Желтая карточка
М. Хелик
88'
85'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Патерсон
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
81'
79'
Замена
Т. Калас
️️️️
К. Мартин
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
77'
73'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
Замена
E. Simoes
️️️️
К. Одуор
63'
51'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бакинсон
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хант
Пас отдал
А. Вайманн
ГОЛ! 1:0!
М. Хелик
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-2-3-2
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
29
Одуор
28
Уильямс
17
Палмер
20
Моуатт
16
Томас
12
Вудроу
8
Чаплин
3-3-1-3
1
О'Лири
32
Хант
26
Винер
10
4
19
Бакинсон
26
Моусон
35
Патерсон
21
Уэллс
18
Мартин
18
Вайманн
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
29
Одуор
28
28
29
Одуор
18
Мартин
26
Калас
26
Калас
18
Мартин
35
Патерсон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
35
Патерсон
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
Остались в запасе
Барнсли
Бристоль Сити
2
Каллум Бриттан
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
35
Джо Воллакотт
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
2
Каллум Бриттан
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Барнсли - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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