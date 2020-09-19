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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Барнсли
Рединг - Барнсли: обзор матча 19 сентября 2020
Рединг
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
67'
Я. Мейте
76'
М. Олисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Барнсли
Замена
S. Aluko
️️️️
Д. Свифт
83'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Жоао
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Олисе
76'
74'
Желтая карточка
А. Моуатт
70'
Замена
А. Хальме
️️️️
К. Чаплин
68'
Вторая желтая
М. Юэл Андерсен
ГОЛ! 1:0!
Я. Мейте
67'
62'
Замена
P. Schmidt
️️️️
Д. Фризер
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Лорент
59'
Желтая карточка
Д. Лорент
49'
46'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Л. Томас
45'
Желтая карточка
М. Ритцмайер
42'
Красная карточка
М. Хелик
23'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
23
Sone Aluko
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-5-1-1
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
5
Моррисон
4
Риномхота
17
Олисе
8
Свифт
14
Эджария
22
29
Лорент
19
Жоао
3-2-3-1-1
1
Уолтон
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
29
Лудевиг
28
Уильямс
20
Моуатт
8
Ритцмайер
16
Томас
28
Фризер
8
Чаплин
8
Свифт
23
23
8
Свифт
19
Жоао
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Жоао
29
Лорент
11
Мейте
11
Мейте
29
Лорент
16
Томас
4
Стайлс
4
Стайлс
16
Томас
8
Чаплин
6
Хальме
6
Хальме
8
Чаплин
28
Фризер
19
19
28
Фризер
Остались в запасе
Рединг
Барнсли
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Рединг - Барнсли
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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