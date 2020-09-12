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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Блэкберн
Борнмут - Блэкберн: обзор матча 12 сентября 2020
Борнмут
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
25'
Д. Стейси
53'
Ж. Лерма
84'
А. Данжума
42'
Б. Джонсон
73'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Блэкберн
86'
Замена
К. Эванс
️️️️
Л. Трэвис
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Станислас
85'
ГОЛ! 3:2!
А. Данжума
Пас отдал
А. Смит
84'
Замена
Д. Брукс
️️️️
К. Мефам
79'
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Армстронг
Пас отдал
Р. Ньямб
68'
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
68'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ж. Лерма
58'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Лерма
Пас отдал
Д. Соланке
53'
Желтая карточка
Ж. Лерма
51'
Желтая карточка
С. Кук
48'
42'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Ранкин-Костелло
ГОЛ! 1:0!
Д. Стейси
Пас отдал
Д. Станислас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Блэкберн
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Траверс
6
Келли
27
Кук
2
Мефам
15
Смит
3
Стейси
8
Лерма
4
Кук
7
Данжума
19
Станислас
19
Соланке
3-4-1-2
1
Камински
24
Ньямб
33
Уильямс
17
Белл
4
Джонсон
27
Трэвис
26
Ленихэн
26
Ранкин-Костелло
22
Бреретон
90
Холтби
10
Армстронг
2
Мефам
7
Брукс
7
Брукс
2
Мефам
19
Станислас
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Станислас
8
Лерма
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Лерма
27
Трэвис
30
Эванс
30
Эванс
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
26
Ранкин-Костелло
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
Остались в запасе
Борнмут
Блэкберн
23
Уилл Деннис
ВР
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
16
Скотт Уортон
ЦЗ
1
Энди Фишер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
16
Скотт Уортон
ЦЗ
1
Энди Фишер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Борнмут - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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