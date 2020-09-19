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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Белшина
Витебск - Белшина: обзор матча 19 сентября 2020
Витебск
19.09.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Белшина
53'
Вандерсон
64'
R. Salimov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Белшина
85'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
Замена
Р. Теверов
️️️️
А. Матвеенко
78'
Замена
С. Волков
️️️️
V. Fedosov
68'
64'
ГОЛ! 1:1!
R. Salimov
58'
Замена
D. Rekish
️️️️
В. Соланович
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
53'
47'
Желтая карточка
R. Salimov
46'
Замена
П. Бордуков
️️️️
С. Глебко
Желтая карточка
А. Матвеенко
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Белшина
19
Константин Кучинский
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
0
R. Salimov
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Витебск
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Белшина
12
Павел Охремчук
ВР
88
Maksim Grek
ЦЗ
0
D. Rekish
ЦП
0
D. Lebedev
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Денис Левицкий
ЦФ
3-2-1-1-4
6
Сезар
0
29
Вандерсон
0
4
Скитов
0
11
Гуренко
11
Матвеенко
77
Гущенко
99
19
4-2-4
32
Ясюкевич
3
Одеойибо
27
Нечаев
19
Кучинский
11
23
Соланович
13
Харитонович
17
Глебко
0
0
99
5
Волков
5
Волков
99
11
Матвеенко
9
Теверов
9
Теверов
11
Матвеенко
23
Соланович
0
0
23
Соланович
0
0
17
Глебко
20
Бордуков
20
Бордуков
17
Глебко
Остались в запасе
Витебск
Белшина
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
12
Павел Охремчук
ВР
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Витебск - Белшина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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