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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 19 мая 2021
Ньюкасл
19.05.2021, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
45+4'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
90'
+3
Замена
️️️️
Д. Богль
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Уиллок
85'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
А. Сен-Максимен
71'
67'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Б. Осборн
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Жоэлинтон
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уиллок
Пас отдал
Д. Мерфи
45'
+4
31'
Желтая карточка
Э. Стивенс
24'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-2-3-1
39
Дубравка
30
Ритчи
14
Дамметт
6
Фернандес
17
Крафт
28
Уиллок
26
Шелви
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
14
Робинсон
6
Бешам
15
Иган
2
Богль
3
Стивенс
10
Норвуд
13
Флек
23
Осборн
17
МакГолдрик
29
Джеббисон
10
Сен-Максимен
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
9
Кэрролл
9
Кэрролл
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
23
Осборн
10
Брюстер
10
Брюстер
23
Осборн
Остались в запасе
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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