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Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 20 февраля 2021
Фулхэм
20.02.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
61'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Лукман
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
Замена
М. Лемина
️️️️
Д. Майя
86'
80'
Замена
Д. Богль
️️️️
Ф. Ягиелка
79'
Желтая карточка
Д. Балдок
Замена
К. Тете
️️️️
И. Кавалейру
78'
74'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Д. Ландстрем
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
61'
51'
Замена
О. Норвуд
️️️️
К. Бешам
Желтая карточка
Ф. Ангисса
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Зак Брант
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-3
23
Ареоля
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
34
Эйна
99
Ангисса
6
Рид
20
Лофтус-Чик
9
Майя
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
22
Брайан
4
Ампаду
6
Бешам
19
Ягиелка
3
Стивенс
32
Балдок
6
Ландстрем
13
Флек
9
МакБарни
14
Шарп
8
Иван Кавалейру
2
Тете
2
Тете
8
Иван Кавалейру
9
Майя
99
Лемина
99
Лемина
9
Майя
11
Лукман
14
Рид
14
Рид
11
Лукман
19
Ягиелка
2
Богль
2
Богль
19
Ягиелка
6
Бешам
10
Норвуд
10
Норвуд
6
Бешам
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
6
Ландстрем
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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