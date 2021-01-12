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Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 12 января 2021
Шеффилд Юнайтед
12.01.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
72'
Б. Шарп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
90'
+5
Желтая карточка
А. Хэйден
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Д. МакГолдрик
90'
+4
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
90'
86'
Желтая карточка
Ф. Шер
84'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Йедлин
Желтая карточка
Б. Шарп
80'
77'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ф. Фернандес
74'
Замена
М. Ритчи
️️️️
П. Дамметт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Шарп
72'
69'
Желтая карточка
К. Дарлоу
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. Бурк
59'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
К. Бешам
51'
45'
Вторая желтая
Р. Фрейзер
42'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
6
Бешам
4
Ампаду
2
Богль
15
Иган
23
Осборн
10
Норвуд
6
Ландстрем
13
Флек
17
МакГолдрик
7
Бурк
3-2-3-1-1
1
Дарлоу
6
Фернандес
5
Шер
26
Кларк
2
Йедлин
14
Дамметт
14
Хэйден
8
Лонгстафф
29
Хендрик
10
Фрейзер
13
Уилсон
17
МакГолдрик
19
Ягиелка
19
Ягиелка
17
МакГолдрик
6
Бешам
10
Брюстер
10
Брюстер
6
Бешам
7
Бурк
14
Шарп
14
Шарп
7
Бурк
14
Дамметт
30
Ритчи
30
Ритчи
14
Дамметт
2
Йедлин
23
Мерфи
23
Мерфи
2
Йедлин
6
Фернандес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
6
Фернандес
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
5
Эллиот Андерсон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Жоэлинтон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Жоэлинтон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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