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Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 января 2021
Кристал Пэлас
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
4'
Д. Шлупп
45+6'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Миливойевич
90'
+5
89'
Желтая карточка
Д. Флек
80'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Б. Осборн
Желтая карточка
Э. Эзе
67'
63'
Желтая карточка
О. Норвуд
61'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Л. Муссе
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Бентеке
48'
ГОЛ! 2:0!
Э. Эзе
Пас отдал
Д. МакАртур
45'
+6
45'
+1
Желтая карточка
Д. Богль
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шлупп
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Гуаита
3
Митчелл
5
Томкинс
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
2
Богль
4
Ампаду
6
Бешам
3
Стивенс
10
Норвуд
13
Флек
23
Осборн
17
МакГолдрик
11
Муссе
19
Миливойевич
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Миливойевич
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
20
Бентеке
10
Айю
10
Айю
20
Бентеке
23
Осборн
29
Хакфорд
29
Хакфорд
23
Осборн
11
Муссе
10
Брюстер
10
Брюстер
11
Муссе
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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