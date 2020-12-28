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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 28 декабря 2020
Кристал Пэлас
28.12.2020, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
58'
В. Заа
83'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Шлупп
84'
83'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Эванс
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Х. Ридевальд
74'
72'
Замена
Д. Грей
️️️️
К. Ихеначо
66'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Прат
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
Э. Таунсенд
58'
57'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Х. Чодури
51'
Желтая карточка
Х. Чодури
19'
Пенальти не реализован!
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Гуаита
5
Томкинс
3
Митчелл
17
Клайн
8
Куяте
44
Ридевальд
27
Шлупп
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-4-2
1
Шмейхель
24
Джастин
12
Амарти
35
Эванс
33
Томас
8
Чодури
6
Менди
26
Прат
11
Барнс
17
Ихеначо
22
Перес
44
Ридевальд
11
МакАртур
11
МакАртур
44
Ридевальд
27
Шлупп
10
Айю
10
Айю
27
Шлупп
17
Ихеначо
10
Грей
10
Грей
17
Ихеначо
8
Чодури
18
Тилеманс
18
Тилеманс
8
Чодури
26
Прат
9
Варди
9
Варди
26
Прат
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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