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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 31 октября 2020
Бернли
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Челси
26'
Х. Зиеш
63'
К. Зума
70'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Челси
86'
Замена
Жоржиньо
️️️️
К. Хаверц
77'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
73'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Р. Брэди
️️️️
Э. Барнс
73'
70'
ГОЛ! 0:3!
Т. Вернер
Пас отдал
Х. Зиеш
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Зума
Пас отдал
М. Маунт
Желтая карточка
К. Лонг
49'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Стивенс
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Т. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Дейл Стивенс
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
35
Макс Томсон
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Челси
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
16
Стивенс
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4-1-1-2-2
16
Менди
24
Джеймс
4
Зума
3
Силва
33
Чилвел
91
Канте
22
Зиеш
11
Пулишич
7
Маунт
29
Хаверц
18
Абрахам
35
Барнс
11
Брэди
11
Брэди
35
Барнс
16
Стивенс
16
Родригес
16
Родригес
16
Стивенс
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
29
Хаверц
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
29
Хаверц
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
Остались в запасе
Бернли
Челси
35
Макс Томсон
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
35
Макс Томсон
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Бернли - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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