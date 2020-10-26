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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 26 октября 2020
Бернли
26.10.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
76'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Тоттенхэм
90'
+3
Замена
Д. Родон
️️️️
Х. Сон
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
89'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
84'
Желтая карточка
К. Лонг
80'
78'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
76'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
57'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Д. Браунхилл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4-3-2-1
1
Льорис
2
Доэрти
23
Алдервейрелд
15
Дайер
4
Дэвис
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
7
Гудмундссон
16
Родригес
16
Родригес
7
Гудмундссон
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
7
Сон
6
Родон
6
Родон
7
Сон
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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