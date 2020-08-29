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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Донкастер Роверс
Блэкберн - Донкастер Роверс: обзор матча 29 августа 2020
Блэкберн
29.08.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
30'
Л. Холтби
71'
Д. Ранкин-Костелло
81'
А. Армстронг (П)
54'
Ф. Окенабирхи (П)
64'
M. Gomes
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Донкастер Роверс
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Армстронг
81'
73'
Замена
️️️️
Т. Ричардс
ГОЛ! 2:2!
Д. Ранкин-Костелло
71'
70'
Желтая карточка
B. Halliday
69'
Замена
️️️️
J. Taylor
Замена
️️️️
H. Chapman
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
M. Gomes
56'
Желтая карточка
Т. Андерсон
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Окенабирхи
Желтая карточка
Д. Ленихэн
53'
44'
Желтая карточка
Д. Райт
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Л. Холтби
41'
ГОЛ! 1:0!
Л. Холтби
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Донкастер Роверс
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
2
Brad Halliday
ЦФ
24
Cameron John
ЦФ
6
Madger Gomes
ЦФ
26
James Coppinger
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Блэкберн
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
35
Jordan Eastham
ЦФ
Донкастер Роверс
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
2-5-1-2
1
Фишер
16
Уортон
17
Белл
26
Ленихэн
26
Ранкин-Костелло
4
Джонсон
20
27
Трэвис
22
Бреретон
10
Армстронг
90
Холтби
2-2-5
39
Барсик
26
Райт
26
Андерсон
98
Эйнга-Локило
32
Ричардс
24
9
Окенабирхи
11
26
6
90
Холтби
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
90
Холтби
Остались в запасе
Блэкберн
Донкастер Роверс
35
Jordan Eastham
ЦФ
24
Райан Ньямб
ПЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
35
Jordan Eastham
ЦФ
24
Райан Ньямб
ПЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Остались в запасе
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Блэкберн - Донкастер Роверс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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