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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рапид
Тироль - Рапид: обзор матча 21 марта 2021
Тироль
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
84'
Т. Анселм
74'
К. Аразе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Рапид
90'
+4
Пенальти не реализован!
Э. Кара
Желтая карточка
B. Soares
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Т. Анселм
Пас отдал
N. Celic
84'
Замена
B. Soares
️️️️
Т. Пецос
81'
Замена
B. Pranter
️️️️
Д. Шнегг
81'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ж. Рогель
80'
80'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Аразе
80'
Замена
С. Граховац
️️️️
М. Ритцмайер
74'
ГОЛ! 0:1!
К. Аразе
68'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
67'
Желтая карточка
М. Ульманн
Замена
F. Buchacher
️️️️
Ф. Ридер
65'
Замена
Т. Анселм
️️️️
Z. Dedic
65'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
51'
45'
Желтая карточка
Т. Шик
33'
Желтая карточка
М. Барач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
24
Кох
3
Гугганиг
33
Ридер
23
Шнегг
6
Пецос
43
21
Рогель
0
8
Фредериксен
3-1-4-2
30
Штребингер
28
Хофманн
44
Барач
31
Ульманн
21
Любичич
13
Шик
21
Петрович
8
Ритцмайер
11
Фонтас
9
Кара
36
Аразе
21
Рогель
14
14
21
Рогель
0
11
Анселм
11
Анселм
0
33
Ридер
26
26
33
Ридер
6
Пецос
0
0
6
Пецос
23
Шнегг
0
0
23
Шнегг
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
8
Ритцмайер
15
Граховац
15
Граховац
8
Ритцмайер
36
Аразе
22
Демир
22
Демир
36
Аразе
Остались в запасе
Тироль
Рапид
8
Ренни Смит
ЦП
13
B. Ozegovic
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
8
Ренни Смит
ЦП
13
B. Ozegovic
ВР
Остались в запасе
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Тироль - Рапид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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