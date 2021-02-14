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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Санкт-Пельтен
Рид - Санкт-Пельтен: обзор матча 14 февраля 2021
Рид
14.02.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
44'
P. Schmidt
83'
С. Тетте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Санкт-Пельтен
Замена
S. Sulley
️️️️
М. Груль
90'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Ю. Вайссмайер
90'
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Тетте
Пас отдал
Т. Бут
81'
Замена
E. Metu
️️️️
D. Luxbacher
81'
Замена
M. Tanzmayr
️️️️
А. Шмидт
Замена
M. Canadi
️️️️
С. Нутц
80'
Замена
P. Möschl
️️️️
P. Schmidt
72'
71'
Желтая карточка
P. Pokorný
71'
Желтая карточка
Т. Бут
63'
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Блауэнштайнер
63'
Замена
С. Тетте
️️️️
G. Davies
46'
Желтая карточка
K. Schulz
46'
Замена
D. Drescher
️️️️
А. Мухамедбегович
ГОЛ! 1:0!
P. Schmidt
Пас отдал
М. Зигль
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
0
G. Davies
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Рид
6
Маркус Лакнер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
19
Saddam Sulley
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
3-3-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
55
Мейсль
5
22
Нутц
4
Зигль
12
Байич
18
Груль
19
10
Вайссмайер
28
3-3-4
1
5
Блауэнштайнер
17
Мухамедбегович
33
18
Бут
0
44
13
Шмидт
10
3
24
18
Груль
19
19
18
Груль
22
Нутц
8
8
22
Нутц
19
25
25
19
10
Вайссмайер
6
Лакнер
6
Лакнер
10
Вайссмайер
10
31
31
10
13
Шмидт
12
12
13
Шмидт
17
Мухамедбегович
29
29
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
15
15
5
Блауэнштайнер
0
10
Тетте
10
Тетте
0
Остались в запасе
Рид
Санкт-Пельтен
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
27
Pirmin Strasser
ЦФ
20
Daniel Schutz
ЦП
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
20
Daniel Schutz
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Санкт-Пельтен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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