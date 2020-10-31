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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Рид
Санкт-Пельтен - Рид: обзор матча 31 октября 2020
Санкт-Пельтен
31.10.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Рид
2'
D. Hugy
45'
А. Шмидт
60'
А. Шмидт
63'
N. Meister (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Рид
90'
+2
Желтая карточка
T. Reifeltshammer
Желтая карточка
P. Pokorný
84'
Замена
D. Drescher
️️️️
А. Мухамедбегович
81'
Замена
L. Grozurek
️️️️
А. Шмидт
72'
72'
Замена
M. Canadi
️️️️
С. Нутц
72'
Замена
M. Satin
️️️️
Д. Оффенбахер
Замена
D. Luxbacher
️️️️
D. Schutz
68'
Замена
C. Halper
️️️️
Р. Любичич
68'
66'
Замена
M. Kerhe
️️️️
S. Sulley
ГОЛ с пенальти! 4:0!
N. Meister
63'
ГОЛ! 3:0!
А. Шмидт
Пас отдал
Р. Любичич
60'
59'
Желтая карточка
Л. Мейсль
Замена
N. Meister
️️️️
G. Davies
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Шмидт
Пас отдал
G. Davies
45'
11'
Желтая карточка
S. Sulley
ГОЛ! 1:0!
D. Hugy
Пас отдал
М. Блауэнштайнер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
0
G. Davies
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Рид
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
19
Saddam Sulley
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Санкт-Пельтен
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Рид
29
Valentin Grubeck
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
2-4-4
1
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
0
20
10
Любичич
44
15
13
Шмидт
3
24
2-3-1-5
5
55
Мейсль
4
Зигль
8
Оффенбахер
22
Нутц
18
Груль
34
30
Пейнтсил
19
28
31
13
Шмидт
24
24
13
Шмидт
17
Мухамедбегович
29
29
17
Мухамедбегович
10
Любичич
14
14
10
Любичич
0
0
0
0
20
10
10
20
19
3
3
19
8
Оффенбахер
11
11
8
Оффенбахер
22
Нутц
8
8
22
Нутц
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Рид
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Остались в запасе
29
Valentin Grubeck
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Санкт-Пельтен - Рид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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