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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Хартберг
Зальцбург - Хартберг: обзор матча 04 октября 2020
Зальцбург
04.10.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 4 тур
7 : 1
Завершен
Хартберг
15'
Ж. Онгуене
26'
А. Вальчи
47'
С. Койта
70'
П. Дака
79'
П. Дака
88'
Н. Окафор (П)
90+2'
С. Койта
84'
S. Rakowitz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Хартберг
ГОЛ! 7:1!
С. Койта
Пас отдал
М. Ашимеру
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Н. Окафор
88'
86'
Замена
S. Gölles
️️️️
К. Клем
84'
ГОЛ! 5:1!
S. Rakowitz
ГОЛ! 5:0!
П. Дака
Пас отдал
М. Ашимеру
79'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Э. Мвепу
78'
ГОЛ! 4:0!
П. Дака
Пас отдал
Н. Окафор
70'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
А. Вальчи
70'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
А. Ульмер
69'
63'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
Д. Тадич
Замена
З. Юнузович
️️️️
Д. Собослаи
58'
ГОЛ! 3:0!
С. Койта
Пас отдал
П. Дака
47'
46'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Ю. Хайль
46'
Замена
Р. Реп
️️️️
L. Ried
ГОЛ! 2:0!
А. Вальчи
Пас отдал
Д. Собослаи
26'
21'
Желтая карточка
M. Gollner
ГОЛ! 1:0!
Ж. Онгуене
Пас отдал
Д. Собослаи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
18
Abdoul Yoda
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Станкович
17
Ульмер
68
Онгуене
8
Вебер
5
Вальчи
4
Камара
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Койта
27
Дака
19
Окафор
3-3-2-1
1
Свете
28
Хайль
31
Роттер
14
Клем
4
14
Тижани
6
23
Кайнц
27
24
Тадич
17
Ульмер
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
Ульмер
5
Вальчи
5
Кристенсен
5
Кристенсен
5
Вальчи
12
Мвепу
18
Ашимеру
18
Ашимеру
12
Мвепу
8
Собослаи
16
Юнузович
16
Юнузович
8
Собослаи
24
Тадич
10
10
24
Тадич
28
Хайль
7
Эртльталер
7
Эртльталер
28
Хайль
14
Клем
39
39
14
Клем
27
55
Реп
55
Реп
27
Остались в запасе
Зальцбург
Хартберг
7
Масайя Окугава
ЛП
31
Карлос Мигел
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
7
Масайя Окугава
ЛП
31
Карлос Мигел
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Зальцбург - Хартберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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