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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Альтах
Зальцбург - Альтах: обзор матча 19 сентября 2020
Зальцбург
19.09.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Альтах
36'
Д. Собослаи (П)
41'
П. Дака
46'
С. Койта
63'
Р. Кристенсен
33'
Й. Тартаротти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Альтах
84'
Замена
M. Stefel
️️️️
D. Nussbaumer
82'
Желтая карточка
М. Фишер
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
73'
72'
Желтая карточка
P. Netzer
69'
Замена
P. Netzer
️️️️
М. Турнвальд
69'
Замена
D. Maderner
️️️️
C. Obasi
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Койта
64'
Замена
А. Бернед
️️️️
М. Камара
64'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
Д. Собослаи
64'
ГОЛ! 4:1!
Р. Кристенсен
63'
54'
Замена
M. Meilinger
️️️️
Я. Звишенбрюггер
54'
Замена
М. Фишер
️️️️
A. Wiss
ГОЛ! 3:1!
С. Койта
46'
ГОЛ! 2:1!
П. Дака
Пас отдал
С. Койта
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Собослаи
36'
34'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
33'
ГОЛ! 0:1!
Й. Тартаротти
25'
Желтая карточка
A. Wiss
Желтая карточка
А. Вальчи
24'
Красная карточка
А. Рамальо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Секу Койта
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Вальчи
5
Рамальо
5
Кристенсен
4
Камара
7
Окугава
12
Мвепу
8
Собослаи
27
Дака
20
Койта
3-2-4-1
16
18
Карич
18
Звишенбрюггер
28
Андерсон
34
Турнвальд
5
Дабанли
20
Тартаротти
10
Гуэ
0
0
0
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
8
Собослаи
68
Онгуене
68
Онгуене
8
Собослаи
4
Камара
24
Бернед
24
Бернед
4
Камара
20
Койта
20
Бериша
20
Бериша
20
Койта
34
Турнвальд
5
5
34
Турнвальд
0
9
9
0
0
7
7
0
0
30
Фишер
30
Фишер
0
18
Звишенбрюггер
11
11
18
Звишенбрюггер
Остались в запасе
Зальцбург
Альтах
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
Статистика матча Зальцбург - Альтах
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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