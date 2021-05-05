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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Колос
Александрия - Колос: обзор матча 05 мая 2021
Александрия
05.05.2021, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Колос
42'
К. Петров (П)
57'
П. Ореховский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Колос
Желтая карточка
В. Бондаренко
90'
+3
82'
Замена
Е. Новак
️️️️
П. Ореховский
82'
Замена
Е. Задоя
️️️️
В. Милько
72'
Замена
D. Khlyobas
️️️️
Д. Антюх
Желтая карточка
Е. Банада
66'
66'
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
A. Novikov
️️️️
Д. Шастал
62'
Замена
В. Бондаренко
️️️️
К. Дрышлюк
62'
61'
Желтая карточка
П. Ореховский
57'
ГОЛ! 0:2!
П. Ореховский
Пас отдал
А. Богданов
Желтая карточка
Т. Стецков
55'
49'
Желтая карточка
В. Милько
Замена
К. Ковалец
️️️️
Д. Устименко
46'
Желтая карточка
Д. Устименко
45'
+1
Желтая карточка
К. Дрышлюк
44'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Петров
Желтая карточка
Д. Шастал
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Колос
37
Антон Яшков
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
25
Матия Ром
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
3-3-5
4
Бабогло
11
Мирошниченко
55
Стецков
8
Дрышлюк
44
Банада
27
9
Устименко
31
Билык
57
Мельник
7
Шастал
19
3-5-2
37
Яшков
4
Кравченко
90
Петров
35
Золотов
10
Ореховский
14
Милько
90
Богданов
13
97
Ильин
7
Лысенко
9
Антюх
7
Шастал
70
70
7
Шастал
8
Дрышлюк
4
Бондаренко
4
Бондаренко
8
Дрышлюк
9
Устименко
6
Ковалец
6
Ковалец
9
Устименко
10
Ореховский
21
Новак
21
Новак
10
Ореховский
14
Милько
91
Задоя
91
Задоя
14
Милько
9
Антюх
13
13
9
Антюх
Остались в запасе
Александрия
Колос
5
Иван Калюжный
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
12
Владислав Кучерук
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
25
Матия Ром
ПЗ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
5
Иван Калюжный
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
25
Матия Ром
ПЗ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Александрия - Колос
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
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