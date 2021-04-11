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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ингулец
Заря - Ингулец: обзор матча 11 апреля 2021
Заря
11.04.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ингулец
52'
В. Юрченко
66'
Леовигилдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ингулец
Замена
А. Цыганик
️️️️
Леовигилдо
82'
78'
Замена
D. Yanakov
️️️️
А. Козак
Замена
Е. Назарина
️️️️
В. Вернидуб
71'
Замена
М. Лунев
️️️️
В. Кабаев
71'
70'
Замена
И. Шевцов
️️️️
M. Plokhotniuk
70'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
I. Kovalenko
ГОЛ! 2:0!
Леовигилдо
66'
63'
Желтая карточка
Д. Балан
62'
Желтая карточка
М. Шишка
Желтая карточка
А. Гладкий
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрченко
Пас отдал
Д. Хомченовский
52'
Желтая карточка
В. Кабаев
45'
23'
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
А. Громов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
23
Александр Кучеренко
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
5
Агрон Руфати
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Ингулец
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Мацапура
6
Леовигилдо
4
Ханна
15
Вернидуб
40
Квек
10
Кочергин
80
Юрченко
10
Хомченовский
22
Кабаев
28
Громов
20
Гладкий
2-3-1-1-5
39
Балан
99
Квасный
76
Шишка
23
Кучеренко
4
Чайковский
5
Запорожец
10
Козак
4
73
0
31
9
15
Вернидуб
29
Назарина
29
Назарина
15
Вернидуб
6
Леовигилдо
14
Цыганик
14
Цыганик
6
Леовигилдо
22
Кабаев
14
Лунев
14
Лунев
22
Кабаев
31
90
Шевцов
90
Шевцов
31
0
0
0
0
10
Козак
77
77
10
Козак
Остались в запасе
Заря
Ингулец
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
20
Максим Казаков
ЦП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
20
Максим Казаков
ЦП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
Остались в запасе
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Ингулец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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