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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Колос
Минай - Колос: обзор матча 04 апреля 2021
Минай
04.04.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Колос
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
D. Kozhanov
88'
Желтая карточка
U. Oduenyi
86'
Замена
U. Oduenyi
️️️️
V. Pynyashko
81'
Замена
A. Milevsky
️️️️
A. Shynder
81'
79'
Желтая карточка
М. Данфа
79'
Замена
D. Khlyobas
️️️️
В. Лысенко
78'
Замена
A. Ngamba
️️️️
П. Ореховский
Желтая карточка
А. Нуриев
69'
69'
Замена
Е. Смирный
️️️️
Д. Антюх
68'
Замена
М. Данфа
️️️️
О. Ильин
49'
Желтая карточка
К. Петров
29'
Желтая карточка
О. Ильин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
A. Popovych
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Репо Малепе
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
3-1-1-5
44
Сакив
71
Лопыренок
4
Матич
19
Ткачук
7
Нуриев
0
0
16
0
0
3-4-3
23
Волынец
4
Кравченко
90
Петров
5
Черноморец
13
97
Ильин
14
Милько
10
Ореховский
11
Чурко
7
Лысенко
9
Антюх
0
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Ореховский
38
38
10
Ореховский
9
Антюх
8
Смирный
8
Смирный
9
Антюх
97
Ильин
80
Данфа
80
Данфа
97
Ильин
7
Лысенко
13
13
7
Лысенко
Остались в запасе
Минай
Колос
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Репо Малепе
ОП
18
Виталий Бойко
АП
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Snizhko
ЦП
25
Матия Ром
ПЗ
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Репо Малепе
ОП
18
Виталий Бойко
АП
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Snizhko
ЦП
Остались в запасе
25
Матия Ром
ПЗ
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Минай - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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